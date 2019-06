Confagricoltura si riunisce in assemblea: prevista l’approvazione del bilancio

Giovedì 27 giugno, a partire dalle 11, Confagricoltura Grosseto celebrerà la sua assemblea provinciale annuale. Per la prima volta lo farà nella sala conferenze della nuova sede in via Aurelia Antica, 46, nei pressi dell’omonimo centro commerciale.

I punti all’ordine del giorno vedono l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del presidente Attilio Tocchi, nella quale saranno affrontati i temi più caldi sul tavolo e le questioni ancora aperte che vedono in prima linea il mondo agricolo.