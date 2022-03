Guerra in Ucraina: il comitato per la pace organizza un’assemblea pubblica

Il comitato per la pace di Grosseto organizza un’assemblea allargata per mercoledì 2 marzo, dalle 18 alle 20, nella sala riunioni della chiesa del Cottolengo.

“L’assemblea ha la finalità di raccogliere proposte ed iniziative per chiedere la fine immediata della guerra in Ucraina – si legge in una nota degli organizzatori -. Per iscriversi nel rispetto delle norme covid è possibile inviare una mail all’indirizzo comitatopace.grosseto@gmai.com o un messaggio al numero WhatsApp 392.1798083. Il comitato rinnova l’appello al sindaco perché sul palazzo del Comune sventoli la bandiera della pace. Il comitato si rivolge ai giovani perché siano parte attiva nel dire no alla guerra“.