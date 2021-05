L’Avis si riunisce in assemblea: in programma l’elezione del consiglio direttivo

Domenica 9 maggio, alle 9.30, gli iscritti all’Avis di Gavorrano – Scarlino si riuniranno in assemblea nella sala dell’ex frantoio Maiani, a Caldana, gentilmente concessa dall’associazione Mutuo Soccorso di Caldana.

L’assemblea, in seduta ordinaria, prevede il seguente ordine del giorno:

lettura del verbale della Commissione verifica poteri; nomina del Comitato elettorale; relazione morale del presidente e delle attività dell’anno 2020; esposizione del bilancio consuntivo dell’anno 2020 e del bilancio preventivo dell’anno 2021; esposizione della relazione del Collegio dei revisori dei conti; dibattito ed interventi programmati; approvazione della relazione morale e delle attività dell’anno 2020; approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020 e ratifica del bilancio preventivo dell’anno 2021; determina sul numero dei componenti del consiglio direttivo ed elezioni dei componenti del consiglio direttivo per il quadriennio 2021-2025 con votazione a scrutinio segreto: elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2021-2025 con votazione a scrutinio segreto; nomina dei delegati all’assemblea provinciale; designazione dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis provinciale e regionale; lettura del verbale del comitato elettorale e proclamazione degli eletti.

“L’incontro è della massima importanza per la vita associativa poiché spetta all’assemblea, l’organo costituito da tutti gli iscritti, l’approvazione delle attività istituzionali ed economico amministrative svolte dal consiglio direttivo durante l’anno; ha inoltre il compito di eleggere, ogni quattro anni, i rappresentanti del consiglio direttivo – si legge ina nota dell’Avis di Gavorrano-Scarlino -. Invitiamo tutti i soci donatori ed ex donatori a partecipare ai lavori dell’assemblea e cogliamo l’occasione per ringraziare l’associazione Mutuo Soccorso per aver concesso l’utilizzo della sala di loro proprietà. Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri donatori che hanno continuato, come sempre, la loro attività di donazione anche durante un anno complesso come quello appena passato, garantendo un sostegno fondamentale a tanti ammalati”.