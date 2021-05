L’Avis si riunisce in assemblea: donazioni in aumento, eletto il nuovo consiglio direttivo

Domenica 9 maggio si è tenuta l’assemblea della sezione Avis di Gavorrano-Scarlino, nella quale il presidente Alessandro Ciacci ha esposto l’attività del quadriennio 2017-2021, soffermandosi in modo particolare sul 2020, anno caratterizzato dalla pandemia che ha messo a dura prova l’andamento di tutte le attività della sezione.

Il presidente ha sottolineato il grande senso di abnegazione dei donatori che, nonostante le mille difficoltà, hanno sempre risposto e dimostrato forte responsabilità, recandosi a donare il sangue nei centri trasfusionali della zona anche nelle fasi di maggiore incertezza. Le donazioni effettuate nel 2020 sono state in totale 989, 6 in più rispetto al 2019. Una piccola percentuale, è vero. Ma un segno positivo che, proprio perché ottenuto in un anno come il 2020, assume un grande valore che rispecchia il senso di solidarietà dei donatori, spesso accompagnati a donare con i mezzi della sezione: oltre 200 viaggi e 18.000 chilometri complessivi percorsi dagli autisti volontari con un occhio attento ai distanziamenti e alle norme anti-Covid.

Dopo un 2017 difficile, soprattutto per la necessità di riorganizzazione di alcune attività, gli anni successivi hanno visto per la sezione una piccola, ma costante crescita sia nel numero delle donazioni annue effettuate, sia nel numero delle nuove domande di idoneità, che nel 2020 sono state circa il 30% in più rispetto al 2019.

Questi risultati sono stati certamente il frutto del lavoro svolto dal consiglio direttivo e dai volontari, ma anche e soprattutto dalla segretaria Patrizia Scapin che, recentemente in pensione, durante l’assemblea e con un po’ di commozione, ha ricevuto il giusto riconoscimento per essere un vero e proprio punto di riferimento per l’associazione e per tutti i donatori. La sua attività, soprattutto di contatto con tutti i donatori, proseguirà al fianco del nuovo consiglio direttivo in forma di volontariato.

Ad arricchire la mattinata è stato anche il presidente di Avis provinciale Carlo Sestini, con un intervento di ampio raggio, esponendo quella che è la situazione in provincia di Grosseto e in Toscana, soffermandosi sulle tematiche future che coinvolgeranno tutte le sezioni Avis.

Al termine della mattinata, dopo i ringraziamenti alla società Mutuo soccorso di Caldana per aver ospitato l’assemblea, ci sono state le elezioni del consiglio direttivo per il quadriennio 2021/2024.

Gli eletti sono: Alessandro Battaglini, Marco Biagioni, Alvaro Bonelli, Jule Busch, Lara Dall’Acqua, Alessandro Ciacci, Marco Ciacci, Andrea Fois, Katia Leoni, Roberto Maestrini, Marco Martini, Roberto Musetti, Giulio Querci, Mirella Santucci e Francesca Tosi.

Si riuniranno a breve per eleggere le nuove cariche e per proseguire il percorso ormai ultra cinquantenario della sezione Gavorrano-Scarlino.