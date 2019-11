Edilizia, l’Ance si riunisce in assemblea: “Lievi segnali di ripresa, ma ancora troppa burocrazia”

Urbanistica, recupero del patrimonio edilizio ed eccesso di burocrazia nell’appalto dei lavori.

Sono questi i temi principali discussi questa mattina nel corso dell’assemblea annuale dell’Ance di Grosseto.

“In questi anni la società è cambiata profondamente, la popolazione anziana è aumentata e ci sono più single – ha dichiarato a margine dell’iniziativa Rossano Massai, presidente dell’Ance di Grosseto -. La sensibilità e il rispetto nei confronti dell’ambiente sono migliorati e il mondo dell’edilizia deve adattarsi a queste richieste, anche se al momento tali necessità non sono supportate da normative ad hoc“.

“A Grosseto, come nel resto della regione, il comportato sta dando lievi segnali di ripresa – ha continuato Massai -. Stiamo assistendo ad un’inversione di tendenza: un leggero aumento del numero delle imprese, così come sono in crescita i lavoratori occupati. A questo proposito, lanciamo un appello al mondo finanziario e alle istituzioni affinchè supportino questo incremento e diano una mano al settore edile riducendo la fiscalità“.

Poi Massai ha affrontato un altro tema caldo per l’associazione: il codice degli appalti. “Siamo ancora alle prese con una burocrazia troppo lunga – ha sottolineato il presidente dell’Ance di Grosseto –, che fa aumentare il tempo dell’installazione dei cantieri e dell’inizio dei lavori, oltre che della trasformazione dei finanziamenti in opere pubbliche“.

Infime, Massai ha lanciato uno sguardo anche alla situazione locale: “Guardiamo con interesse alla redazione del Piano operativo del Comune di Grosseto – ha concluso il presidente dell’Ance – e anche la nostra associazione è desiderosa di dare il suo contributo“.