Bocciofilo, consegnato il secondo lotto dei lavori: “Inaugurazione a fine ottobre”

Dopo aver realizzato il primo blocco di lavori al bocciofilo di Albinia (con una spesa di oltre 200mila euro), con la realizzazione della copertura, questa mattina, alle 11, ad Albinia, si è formalmente verificata, alla presenza del direttore dei lavori, la consegna alla ditta aggiudicataria del secondo lotto di lavori (200 mila euro). L’intervento sarà relativo al rifacimento dei muri, al nuovo impianto elettrico, all’impianto antincendio, alla pavimentazione e all’installazione di nuovi infissi.

“Il termine massimo a disposizione della ditta per i lavori è 120 giorni, ma – afferma il sindaco Andrea Casamenti – siamo fiduciosi che a fine ottobre Albinia potrà inaugurare la nuova struttura. Una nuova risposta importante alla popolazione di Albinia, che sta per vedere anche la pubblicazione del bando di gara per la costruzione della nuova scuola elementare“.