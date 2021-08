“Aspettando Lirica in piazza”: il “Gran galà operistico” chiude la manifestazione

Un finale di assoluto livello per la manifestazione “Aspettando Lirica in Piazza 2021” a Massa Marittima, con il “Gran galà operistico” in programma mercoledì 18 agosto, alle 21.30, nel chiostro di Sant’Agostino.

Sul palco saliranno i cantanti finalisti del concorso internazionale “Ottavio Ziino”, uno dei più importanti concorsi d’Europa di canto lirico, realizzato in collaborazione con la Fondazione Boris Christoff e l’Impresa Lirica Europa Musica, accompagnati al pianoforte dal maestro Fabio Centanni.

Francesca Pia Vitale (soprano), Maddalena De Biasi (soprano), Angela Schisano (mezzosoprano), Enrico Guerra Terrone (tenore), Solodkyy Vasyl (tenore), Eduardo Martinez Flores (baritono) daranno vita ad un concerto appassionante, dove l’eccellenza tecnica si fonderà con l’entusiasmo nell’interpretare i personaggi più famosi del teatro d’opera.

Un viaggio magico in una sera d’estate tra le opere di W.A. Mozart, G. Rossini, J. Offenbach, G. Verdi, G. Bizet, L. Delibes, G. Puccini, F. Cilea, P. Mascagni, R. Leoncavallo.

Commenta la serata: Anna Vandi.

Il programma – Prima parte

Leoncavallo “Pagliacci” – “ O Colombina …” – Solodkyy

Puccini “La Boheme” – “Quando me’n vo’ soletta” – Vitale

Mozart “Die Zauberfloete” – “Pa..pa..pa…” – Duetto De Biasi/ Martinez

Mozart “Così fan tutte” – “Smanie implacabili” – Schisano

Mascagni “Cavalleria rusticana” – “Siciliana” – Guerra Terrone

Donizetti “L’elisir d’amore – “Caro elisir sei mio” – Duetto Vitale/Solodkyy

Delibes – “Lakmè” – “Ou va la jeune indoue” – De Biasi

Rossini – “Il barbiere di Siviglia – “Dunque io son” – duetto Schisano/Martinez

Il programma – Seconda parte

Puccini “Tosca” – “E lucevan le stelle..” – Guerra Terrone

Puccini “Gianni Schicchi” – “O mio babbino caro” – Vitale

Mozart “Le nozze di Figaro – “Non più andrai farfallone” – Martinez

Offenbach “Les contes d’Hoffman – “Les oiseaux dans la charmille” – De Biase

Donizetti “L’elisir d’amore” – “Una furtiva lagrima” – Solodkyy

Rossini “La Cenerentola” – “Nacqui all’affanno” – Schisano

Puccini “La Boheme” – “O soave fanciulla” – Duetto Vitale/Guerra Terrone

Il biglietto, al costo di 10 euro, è in vendita al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima, in corso Diaz 36.

Informazioni: tel. 0566.906525 o 0566.906554, e-mail ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it o lirica@comune.massamarittima.gr.it

“Aspettando Lirica in piazza” è promossa dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con l’impresa Europa Musica di Roma.