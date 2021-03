“Aspettando il premio Scriabin”: l’Orchestra sinfonica in concerto agli Industri

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” suona Pergolesi e Bach per il terzo appuntamento della rassegna “Aspettando il premio Scriabin“, organizzata dal Comune di Grosseto con l’associazione musicale “Scriabin” presieduta da Antonio Di Cristofano.

Lo spettacolo è in programma domenica 28 marzo, alle 21. Il concerto è trasmesso gratuitamente in diretta streaming sulla pagina Facebook “Teatri di Grosseto” e sul canale YouTube “Teatri di Grosseto Official”.

Si esibiranno la soprano Elisa Cenni e la mezzosoprano Patrizia Scivoletto, mentre l’orchestra sarà diretta da Massimo Merone.

Il programma prevede l’esecuzione della “Sinfonia in Si maggiore per archi” di Pergolesi e “Tilge, Höchster, meine Sunden”, nella trascrizione dello Stabat Mater di Pergolesi di Bach.

L’orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è nata nel 1994 per volontà dell’amministrazione comunale e delle principali associazioni musicali cittadine: negli anni si è esibita in Italia e all’estero riscuotendo sempre grande consenso di pubblico e critica e dal 2000 accompagna la finale del premio pianistico internazionale “Scriabin”. Nel 2008 la formazione ha ricevuto il premio “Grifone d’oro” dalla città di Grosseto e nel 2014, in occasione del ventesimo anno di attività, le è stata consegnata la targa con l’adesione della Presidenza della Repubblica italiana per meriti artistici.