“Aspettando il Premio Scriabin”: Angelo Nasuto in concerto al Teatro degli Industri

Al Teatro degli Industri torna il pianista Angelo Nasuto.

Già ospite della prima edizione della rassegna “Aspettando il Premio Scriabin”, organizzata dal Comune di Grosseto con Antonio Di Cristofano, il musicista pugliese sale di nuovo sul palco del teatro comunale mercoledì 7 aprile, alle 21, per un concerto che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube “Teatri di Grosseto official” e sulla pagina Facebook “Teatri di Grosseto”.

Il pianista suonerà la “Ballata n. 2” di Franz Liszt, scritta nel 1853, e “Quadri di un’esposizione” di Modest Moussorgsky, l’opera più famosa del compositore russo dell’Ottocento.

Angelo Nasuto, nato nel 1993, ha frequentato il conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia per poi diplomarsi con il massimo dei voti, lode e menzione al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e laureandosi – sempre con il massimo dei voti, lode e menzione – nel biennio specialistico in pianoforte a indirizzo concertistico.

Vincitore di molti premi nazionali e internazionali, tra cui il “Premio Taddei” a Roma, per il quale ha ottenuto la medaglia del Senato della Repubblica, il pianista si è esibito in concerti solisti in Italia e all’estero, tra cui Romania, Belgio, Spagna e Stati Uniti. Nasuto si dedica anche alla musica da camera e allo studio della direzione d’orchestra, del clavicembalo e dell’organo.