Asl, Ulmi: “Dopo le nomine, auspichiamo che Torre rispetti Grosseto con i fatti”

Grosseto. “Quando il Governatore Giani ha nominato direttore generale della Asl Toscana Sud-Est il dottor Marco Torre, abbiamo contestato la metodologia che non aveva tenuto conto delle lecite richieste di interlocuzione da parte dei sindaci di centrodestra del territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Andrea Ulmi, consigliere regionale di “Merito e Lealtà”.

“Le richieste rimaste vane, specialmente dei tre sindaci di Arezzo, Grosseto e Siena, di tenere in considerazione la territorialità si sono infrante su una linea di presunta competenza e rinnovamento, che Giani sta cercando di valicare un po’ ovunque: Valerio Mari alla Asl Centro e Daniela Matarrese a Careggi – continua la nota -. Per uno come me, che ha chiamato il proprio gruppo in Consiglio regionale ‘Merito e Lealtà’, quindi, la scelta di Torre dovrebbe essere accettata senza se e senza ma. In effetti i contatti che ho avuto con lui sono stati molto positivi, soprattutto nel metodo di affrontare l’attuale situazione sanitaria. Adesso il direttore Torre ha fatto le scelte per i suoi più stretti collaboratori: la dottoressa Rossi di Siena come direttrice amministrativa, la dottoressa Innocenti di Arezzo come direttore sanitario, la dottoressa Castellucci, sempre di Arezzo, come responsabile dei servizi sociali”.

“Non abbiamo dubbi che le scelte siano improntate al merito e alla competenza, ma Grosseto è rimasto ancora senza niente, quasi non avesse figure da poter ricoprire tali incarichi. Vogliamo credere, e lo crediamo sinceramente, che anche le prossime mosse del dottor Torre siano improntate alle reali necessità e che le zone da cui provengono i suoi più stretti collaboratori non saranno privilegiate rispetto alla nostra provincia che, per la sua conformazione geografica, spazia da aree interne mal servite, alla zona costiera che decuplica la popolazione nel periodo estivo, con sovraffollamento di ospedali e pronto soccorso – sottolinea Ulmi –. Già adesso la dotazione organica di medici e infermieri è scarsa, mentre quella di letti nei reparti ha visto il progressivo decremento con relativo ingolfamento del pronto soccorso. Ciò che potrà fare il nuovo direttore generale dipenderà dalle politiche sanitarie della Regione: sicuramente ha le competenze manageriali per ottimizzare le risorse, ma l’assessore Bezzini deve rendersi conto che la provincia di Grosseto è tra le più grandi d’Italia, con una popolazione scarsa e distribuita a macchia di leopardo, servita da infrastrutture totalmente deficitarie. Deve capire che un medico che copre un bacino territoriale dispersivo, ammesso che lo si trovi, deve avere degli incentivi e delle facilitazioni. Deve capire che i nostri ospedali devono essere resi razionali ed efficaci, con un’attenzione superiore a quella che utilizza per zone ad alta concentrazione di popolazione”.

“Sono ineludibili le assunzioni di operatori socio-sanitari e infermieri. Non è possibile che della graduatoria di oss, in piedi dal 2021, nella nostra provincia ne siano stati assunti solo poche unità rispetto alle centinaia di idonei presenti dopo aver superato un concorso – termina Ulmi -. Tutti questi disagi che la sanità maremmana ha subito finora non li imputiamo certo al dottor Torre che si è insediato adesso, ma proprio a lui, che è la novità, ci appelliamo affinché cambi le cose. Non ci interessa se i suoi collaboratori siano di Arezzo e Siena, basta che rispetti con i fatti Grosseto”.