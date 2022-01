Donna salita sulla torre, la Asl: “Riattivato il green pass del figlio, c’è stato problema tecnico”

Il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, interviene in risposta al caso della signora di Gavorrano che ha protestato questa mattina: “Comprendiamo l’apprensione e il disorientamento che hanno mosso la signora a una dimostrazione così forte e siamo sinceramente dispiaciuti del disagio che lei e suo figlio si sono trovati a vivere.

Ci siamo attivati immediatamente per una verifica del caso, dalla quale è emerso un corretto iter di presa in carico e gestione da parte del servizio di Igiene pubblica della Asl Toscana sud est. In particolare, la comunicazione di guarigione da Covid e quindi di fine quarantena è stata notificata al sistema regionale nei tempi previsti dalla normativa, il giorno 13 gennaio scorso. A tale comunicazione avrebbe dovuto seguire la riattivazione del green pass, che invece non è avvenuta verosimilmente per un problema tecnico-informatico successivo nella trasmissione delle informazioni al Ministero della Salute, deputato allo ‘sblocco’ della certificazione verde.

Alla luce di quanto esposto, dopo l’accertamento, per fugare ogni dubbio e dare comunque un risposta risolutiva alla signora, abbiamo nuovamente inviato la comunicazione di fine guarigione e pochi minuti fa abbiamo appurato che il green pass del ragazzo è stato riattivato. Sebbene ogni attore svolga correttamente la propria funzione, dato il volume estremamente considerevole di dati che il sistema elabora ogni giorno, è possibile che a volte qualcosa non vada come previsto”.