Ragazzi positivi all’Argentario, la Asl: “Sopralluogo nel locale dove si è svolta la festa, contattati i partecipanti”

In relazione al caso dei ragazzi romani che di ritorno dalla Sardegna hanno fatto tappa all’Argentario, risultati poi positivi al Covid-19 dopo gli esami effettuati una volta a casa, la Asl Toscana sud est fa sapere di “avere da poco ricevuto una segnalazione in merito da parte della Asl di Roma”.

“In particolare riguarda la partecipazione, nei giorni scorsi, ad una festa in uno stabilimento balneare della Costa d’Argento. Proprio questa mattina, i tecnici della Prevenzione hanno effettuato un sopralluogo nel locale indicato per valutare la situazione, da cui è emerso che la festa era all’aperto e che il gestore ha predisposto le corrette misure anti-Covid – continua la nota -. La Prevenzione ha acquisito l’elenco delle persone presenti che saranno contattate tutte per effettuare i necessari approfondimenti diagnostici“.