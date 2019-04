Medicina integrata, la Asl: “Nessuna restrizione per i pazienti residenti fuori regione”

La Asl Toscana sud est “smentisce a oggi qualunque modifica o restrizione all’accesso alle prestazioni di medicina complementare erogate all’ospedale di Pitigliano ai residenti fuori dalla regione Toscana“.

“I non residenti infatti continuano a prenotare le prestazioni di medicina complementare, in particolare di omeopatia e agopuntura, come fatto finora, corrispondendo una quota determinata da una delibera aziendale – continua la nota -. In questo contesto, rimasto quindi invariato, l’Azienda garantisce, come sempre, continuità di cura e legittimità di percorso a tutti gli utenti, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni regionali“.