Un asilo nido in paese: via libera al progetto, il Comune investe 33mila euro

Il Comune di Monterotondo Marittimo realizzerà un asilo nido nell’immobile di via Magenta, accanto alla scuola dell’infanzia. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che prevede la ristrutturazione dell’immobile con un investimento di 33mila euro.

“Garantiremo così alle giovani famiglie di Monterotondo Marittimo un nuovo importante servizio – commenta il sindaco Giacomo Termine –, andando incontro ai bisogni espressi dalla comunità. Questa estate, infatti, abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse, per verificare se c’erano delle famiglie, ed eventualmente quante, interessate al servizio. L’indagine ha avuto un riscontro positivo. Allora ci siamo immediatamente attivati per portare a termine tutti gli atti propedeutici agli interventi necessari per adeguare la struttura che ospiterà il micronido. E in tempi record, con la Giunta comunale di oggi, abbiamo approvato il progetto esecutivo per un importo dei lavori pari a 33mila euro. Questo significa che a breve partiranno gli interventi di ristrutturazione e che il nido di Monterotondo Marittimo vedrà presto la luce“.