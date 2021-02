Amiata, Asea lancia un appello: “Implementare connessione internet e viabilità”

“‘In questa delicata fase di ripartenza gli investimenti in tecnologie digitali assumono una rilevanza strategica perché potranno fare da volano alla ripresa economica. Il periodo di lockdown che abbiamo vissuto ha fatto emergere drammaticamente la differenza di competitività tra varie aree del Paese basata proprio sul diverso livello di infrastrutturazione digitale. Oggi più che mai l’eliminazione del digital divide deve essere un obiettivo irrinunciabile per spingere le imprese verso processi di innovazione continua, vitali per guardare al futuro’. Queste sono le parole del presidente di Confindustria di Catania: Asea le sposa completamente“.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’associazione degli imprenditori amiatini.

“Fuori da ogni polemica, non vogliamo sapere cosa è stato fino ad ora, vogliamo sapere cosa sarà da adesso – continua la nota -. Da imprenditori chiediamo che ci sia un’accelerazione e una garanzia sull’avere, il più presto possibile, condizioni di connessione accettabili. Vogliamo risposte sui progetti e sui programmi, che ci siano tempi brevi, certi, e verificabili. Non possiamo più aspettare. Lo chiedono le aziende, che ogni giorno trovano difficoltà ad affrontare le più elementari incombenze lavorative. Fare un acquisto on line, una videochiamata, gestire i propri portali, semplicemente connettersi con il mondo. Dietro questi problemi quotidiani ce ne sono altri che colpiscono direttamente importanti comparti, come quello turistico. Basterebbe poco per avviare un’iniziativa, semplice, ma strategica, che riporti al centro dello sviluppo un territorio come il nostro, da sempre percepito come periferico”.

“Vogliamo lavorare, vogliamo competere con il mondo, perché abbiamo le intelligenze e le capacità per farlo, ma dobbiamo dotarci di strumenti infrastrutturali. Gli imprenditori dell’Amiata fanno appello alla lungimiranza delle istituzioni, perché prendano coscienza di questa necessità irrimandabile – prosegue il comunicato -. Un passaggio che deve inserirsi in una più complessa unità di gestione, soprattutto turistica, del territorio amiatino. Chiediamo che le amministrazioni si interroghino sullo spettacolo al quale abbiamo assistito pochi fine settimana fa nelle strade della parte alta della montagna, una quantità indefinita di persone e vetture che si sono accalcate in una manciata di chilometri. In questo senso ci sentiamo in dovere di avanzare una proposta, uno spunto di riflessione: non sarebbe forse più sensato pensare a dei parcheggi nei paesi che fanno anello all’Amiata e organizzare un servizio di navette? Avremmo modo così di cominciare a riflettere su un nuovo rapporto tra la parte alta e quella bassa della montagna, che sono secondo noi complementari e non alternative“.

“Come sempre, facciamo appello al buon senso, all’unità e alla velocità dell’azione – termina la nota -. Non c’è più tempo per procrastinare e parlarsi addosso“.