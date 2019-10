“Adeguamento e messa in sicurezza dell’Aurelia, questo è ciò che noi chiediamo da tempo. Ora manteniamo una posizione ferma e forte per raggiungere il nostro comune obiettivo“.

Così commentano dall’Ascom Confcommercio Grosseto il presidente Carla Palmieri e il direttore Gabriella Orlando in vista della prossima manifestazione indetta per sabato 12 ottobre dal Tavolo per lo sviluppo promotore di “Sì, Grosseto va avanti”.

“Stiamo partecipando a questo gruppo di lavoro portando al tavolo la voce delle duemilacinquecento imprese nostre associate in tutta la provincia – proseguono Palmieri ed Orlando -. Il nostro referente è il vicepresidente Sergio Andreuccci, voce autorevole del settore turismo nel nostro territorio, e possiamo dirci ancor più soddisfatti della posizione presa, che ricalca quella da noi espressa ufficialmente già nel gennaio 2017“.

Per il consiglio di Confcommercio, infatti, come riportato nella delibera e poi nel comunicato stampa del tempo, quando il dibattito si incentrava sui progetti autostradali, “riconoscendo l’oggettiva necessità della provincia di Grosseto di avvalersi di reti stradali adeguate, la progettazione di una grande infrastruttura non può prescindere da una valutazione coerente ed integrata degli effetti socio-economici, ambientali e territoriali, così come è imprescindibile il dovere di tutelare le aziende del territorio e al contempo garantire uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente, considerato il vero patrimonio della Maremma“.

Palmieri ed Orlando concludono: “Anche se la data non favorisce, come vorremmo, la partecipazione dei commercianti, noi sabato ci saremo a rappresentare le nostre imprese e rinnoviamo l’invito, a chi potrà, a non mancare a questa importante manifestazione di protesta“.

Anche la Cna aderisce alla manifestazione

Cna Grosseto invita tutti gli associati, imprese, cittadini e pensionati, a partecipare alla manifestazione “Sì al Corridoio Tirrenico”, in programma per sabato. “E’ il momento di scendere in piazza, uniti, per chiedere infrastrutture adeguate e sicure per il nostro territorio – dichiara il direttore Anna Rita Bramerini -. La nostra provincia non può più pagare il conto per l’arretratezza di tutta una serie di infrastrutture, materiali e immateriali, di cui invece abbiamo diritto. Associazioni di categoria, sindacati e altri soggetti si sono messi insieme, sotto l’egida della Camera di Commercio, per rivendicare un diritto di tutti i cittadini e di tutte le imprese che vivono e lavorano su questo territorio. Vogliamo arrivare alla definitiva approvazione del progetto per l’adeguamento e la messa in sicurezza del Corridoio tirrenico, che veda finalmente l’accordo di tutti e che ci doti di una strada adeguata e moderna”.

L’adesione della Cgil

“La manifestazione per l’adeguamento dell’Aurelia di sabato mattina – sottolinea Claudio Renzetti, segretario della Cgil – è l’ultima chiamata utile per ottenere un’infrastruttura viaria degna di questo nome a servizio della Maremma. Per la Cgil, inoltre, vanno di pari passo il completamento della Grosseto-Siena e l’adeguamento delle provinciali del Cipressino e della Maremmana, in una rete infrastrutturale che copra l’intera provincia. Sabato la priorità al centro è l’Aurelia. Inutile girarci intorno. Dobbiamo portare a casa il risultato minimo dell’adeguamento a quattro corsie della vecchia Statale, pena la irreversibile marginalizzazione di un territorio in grandissima sofferenza economica e occupazionale. Proprio lunedì scorso la trasmissione ‘Presa diretta’, condotta da Riccardo Iacona, ha messo chiaramente in evidenza il differenziale di sviluppo tra nord e sud, documentando quanto questo dipenda in buona parte dalla presenza o meno di una dotazione infrastrutturale efficiente. Ecco, la provincia di Grosseto non può permettersi di perdere nemmeno un minuto in più, per cui i lavori di adeguamento devono partire velocemente. E a Roma, cioè a Governo e Anas, deve arrivare un messaggio non equivocabile sulla nostra volontà di portare a casa il risultato. Sabato, pertanto, invitiamo i grossetani a partecipare perché non è il momento di stare alla finestra. La Cgil ci sarà in forze. Chi non parteciperà, avrà fatto una scelta di campo. Questo dev’essere chiaro“.

Confesercenti presente alla manifestazione

“Finalmente, anche grazie alla regia della Camera di commercio, siamo riusciti ad unire tutto il territorio, tutte le rappresentanze, attorno al tema delle infrastrutture”.

Così Giovanni Caso, presidente provinciale di Confesercenti, commenta la manifestazione di sabato 12 ottobre, per dire sì alla realizzazione del Corridoio tirrenico.

“Una manifestazione che ha messo d’accordo associazioni di categoria e sindacati e che chiede il sostegno dei rappresentanti istituzionali di un territorio che deve essere unito per chiedere con forza al Governo un’infrastruttura fondamentale per la Maremma. Fondamentale perché le strade portano sviluppo e lavoro, portano imprese pronte ad investire se ci sono collegamenti, portano turismo. Ma il nostro appello va anche ai cittadini – prosegue Caso –: questa è una tra le strade più pericolose e con la più alta mortalità, e non è giusto che, nel 2019, si continui a morire a causa di una strada inadeguata. Per questo siamo felici che tutti si siano uniti per una giusta causa, che si sia ritrovato il senso di un territorio, e sabato saremo convintamente in piazza, perché un territorio come il nostro, con le nostre potenzialità, merita di essere conosciuto, e le infrastrutture sono fondamentali per dare una chance a questa terra”.