Via Oberdan, la macelleria non chiuderà: il plauso dell’Ascom

La storica macelleria di via Oberdan non chiuderà. L’Ascom Confcommercio di Grosseto ha accolto con entusiasmo la notizia.

Commenta così l’associazione: “La macelleria Vannucchi fa parte della storia del commercio grossetano. Il negozio è stato infatti aperto in quello stesso fondo di via Oberdan 21b nel lontano 1949 da Orazio Vannucchi, mediatore di bestiame, e da Gualtiero e Giuliano Vannucchi, suoi figli. Attraverso vari avvicendamenti familiari, la bottega è stata gestita, in questi ultimi anni, da Claudio Vannucchi, figlio di Gualtiero. Ringraziamo, a nome della città di Grosseto, la famiglia Vannucchi per la dedizione e l’impegno che hanno profuso al servizio dei clienti. Tutto questo anche negli ultimi anni quando, nonostante la grande distribuzione e i centri commerciali, la storica macelleria di via Oberdan ha continuato a garantire presenza e, soprattutto qualità. Le storie più belle sono quelle che continuano“.

Secondo la Confcommercio, questa vicenda rappresenta un buonissimo segnale per il presente e per il futuro.

“Siamo rimasti positivamente colpiti in particolar modo dall’atteggiamento dei cittadini – dicono dall’Ascom –, che si sono seriamente preoccupati di fronte al rischio chiusura di quella che considerano una ‘nostra’ bottega storica. A dimostrazione che i negozi di vicinato costituiscono per le città un fondamentale presidio, un baluardo che non possiamo e non dobbiamo perdere. I nostri piccoli commercianti sono l’anima vera, più reale e viva delle città“.