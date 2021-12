Buona Destra: Arturo Bernardini coordinatore provinciale del movimento

Dopo i doverosi e rituali passaggi interni al movimento nazionale Buona Destra e della Buona Destra Toscana, d’accordo con il fondatore Filippo Rossi e con il presidente del movimento, Giovanni Lamioni, Buona Destra Toscana prosegue nella sua organizzazione interna per rendere sempre più efficace la diffusione dei propri ideali e della propria azione politica sul territorio.

L’avvocato Kishore Bombaci – coordinatore regionale di Buona Destra Toscana – precisa che “si tratta di una struttura funzionale e mobile, del tutto temporanea e senza incarichi ‘sine die’, ma è necessario dotarsi di un minimo di struttura che consenta una implementazione e una migliore organizzazione sul territorio del Partito“.

Per questo motivo, Buona Destra Toscana comunica che Arturo Bernardini è stato nominato coordinatore provinciale di Grosseto; Donatella Di Dio è stata nominata coordinatrice delle attività delle province di Pisa e Livorno; Alberto Ansiati è stato nominato coordinatore delle province di Prato e Pistoia; Luca Radice è stato indicato quale responsabile di Firenze e provincia; Alessandro Rossi è stato indicato come responsabile dell’area di Lucca e provincia; Giuliano Novelli è stato nominato coordinatore per le aree di Massa e Carrara;

Per quanto riguarda Siena e Arezzo, se ne occuperà direttamente l’avvocato Kishore Bombaci, nella sua qualità di responsabile regionale.

“Augurando a tutti buon lavoro, si fa presente come già sul territorio toscano la Buona Destra stia crescendo sempre di più e faccia sentire la propria autorevole voce sulle tematiche politiche di rilevanza regionale, in accordo con i propri valori liberali, europeisti, garantisti e antisovranisti. E’ ora necessario – conclude l’avvocato Bombaci – accelerare e farsi trovare pronti che ci aspettano nei prossimi mesi, aprendo nuovi comitati territoriali e facendosi forza attrattiva di persone, di associazioni e di movimenti che si riconoscono nei nostri valori e nella nostra politica”.