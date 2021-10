Verso le amministrative, Articolo Uno: “Votate Paola Della Santina”

“Come Articolo Uno facciamo appello alle nostre elettrici ed elettori di votare per la lista Alternativa, che vede Paola Della Santina candidata da Sinistra Italiana e Rifondazione battersi contro la destra di Casamenti formata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e il resto del centrodestra”.

A dichiararlo è Stefania Bondoni, segretaria provinciale di Articolo Uno.

“Non c’è altra scelta da fare se non mettere una croce su Alternativa e scrivere un nome, tra questi abbiamo individuato dei giovani in gamba e culturalmente preparati verso i quali abbiamo indirizzato le nostre preferenze – spiega Bondoni –. Il nostro appello a votare Alternativa per Orbetello nasce da un sentimento politico che ci appartiene per storia, battere la destra e le loro idee che non potranno mai essere condivise da forze politiche di centrosinistra. Dobbiamo però fare una precisazione politica, né Paola Della Santina, né il segretario di Sinistra Italiana hanno ritenuto utile contattarci, renderci partecipi del loro programma elettorale, farci avere un confronto con le persone che per questa lista si sono spese. Abbiamo però una coscienza politica forte e salda sui valori che ci accomunano, su questi e sulle azioni future da compiere in seno al Consiglio comunale prossimo, speriamo di poterci lavorare insieme per i prossimi 5 anni, ponendoci anche e soprattutto l’obiettivo politico di riunire il centrosinistra, come in tutta la provincia del resto è stato. Questo sarà un ruolo che come Articolo Uno ci impegneremo ad assumere come forza politica”.

“Se a confrontarsi sono una candidata di sinistra e un candidato di destra, che tra l’altro in questi passati 5 anni ha dato prova solo che di disprezzo verso chi gli è stato contrario, la scelta dev’essere chiara, si vota la candidatura espressione della sinistra e ci si batte per sconfiggere la destra e i suoi valori punitivi verso la libertà di espressione, verso l’inclusione delle minoranze, verso i diritti sociali e civili. Abbiamo tanto su cui confrontarci: lavoro, vertenza ex Copaim, precari della scuola, laguna e risanamento della ex Sitoco, ambiente, infrastrutture e mobilità sostenibile, sanità e sociale – termina Bondoni -. Buon voto a tutte e tutti“.