Artemis: la nave da crociera attracca al molo della Pilarella

E’ arrivata allo storico molo della Pilarella di Porto Santo Stefano la nave da Crociera Artemis, Passenger Cruise Ship, costruita nel 2007, che naviga attualmente sotto bandiera di Malta, con una lunghezza di circa 60 metri, un pescaggio di 3 metri e la stazza lorda di 1206 tonnellate, perfettamente ormeggiata tra due “sister ship”, i super yacht Rose Pigre e My Johanna, comandati rispettivamente dai santostefanesi Maurizio Amato e Maurizio Capitani e con l’attenta vigilanza in banchina per la sicurezza del vicebrg. Luca Calani.

L’ormeggio alla Pilarella di Artemis è dovuto ai programmati fuochi d’artificio posizionati al molo Garibaldi del porto del Valle, dove sosta spesso la nave da crociera, che ha scelto di inserire “PortArgentario” tra gli scali del suo itinerario nel Mediterraneo anche quest’anno come tante altre imbarcazioni, nave che fa parte di una compagnia americana con sede a Boston che presenta unità navali dal riconoscibile stile retrò, con un numero di posti disponibili limitato a 25 cabine e un target di turisti medio-alto.

Artemare Club ricorda che il nome della nave da crociera Artemis è riferito alla divinità della religione greca, dea della caccia, degli animali selvatici, della foresta, del tiro con l’arco, anche la dea delle iniziazioni femminili e della luna, protettrice della verginità e della pudicizia. Nella mitologia Artemis è figlia di Zeus e Latona e sorella gemella di Apollo, assieme ad Atena ed Estia; era una dea vergine, armata di archi e frecce d’oro, dimorava nei boschi con i suoi affidabili cani da caccia e con uno stuolo di ninfe, dai Romani fu associata alla figura di Dianau, mentre gli Etruschi la veneravano con il nome di Artume.

Un weekend all’Argentario da non perdere con i suoi porti che hanno in sosta e alla fonda tante famose navi, mega yacht e velieri, parola di Artemare Club.