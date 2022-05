Santa Liberata, Artemare: “Tronco d’albero in mare, natanti e bagnanti fate attenzione”

Da qualche settimana un grosso tronco d’albero, affiorante dall’acqua e molto visibile, è arenato davanti alla spiaggetta al lato delle bocche del canale di Santa Liberata, all’inizio della Giannella, e Artemare Club, documentandolo, invita le autorità competenti a provvedere con urgenza alla sua rimozione perché pericoloso, come lo era l’altro dello scorso anno davanti al lungomare di Porto Santo Stefano.

Il comandante Daniele Busetto spiega che il fenomeno di alberi sradicati dalle intemperie che giungono dai corsi d’acqua fino al mare, blocchi imponenti leggermente sommersi e molto pericolosi, specialmente per la navigazione, provengono principalmente fin dall’Ombrone e cambiamenti di venti e correnti dallo scirocco al maestrale li portano fino alla fine della Giannella/Argentario. È necessario procedere presto al rimorchio del tronco d’albero in una banchina e sollevarlo per la sua successiva dismissione, questi ostacoli in mare sono spesso la causa di incidenti marittimi con importanti danni, sono allo studio apparati per accorgersi in tempo del pericolo in navigazione e evitarli, con particolari sonar, telecamere termiche, fishfinder modificati come forward-looking sonar.

Resta inascoltato da più di un anno l’appello di Artemare Club, pubblicato più volte sulla stampa e sui giornali on line, dello stato in rovina dei moli d’entrata del porto canale di Santa Liberata, con tanto di cartello del Comune di Orbetello sbiadito negli anni.