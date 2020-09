Artemare Club promuove i corsi ISYL toscani per professionisti della Nautica

Per lavorare nella Nautica come Yachting Surveyor, Manager del turismo e della Logistica, la Fondazione ISYL – Italian Super Yacht con NAVIGO e i cantieri navali del distretto di Viareggio offrono tre nuovi corsi, Manager del turismo nautico e croceristico, yachting surveyor ed esperto di infomobilità e infrastrutture logistiche. La ISYL partecipa così alla formazione delle nuove professionalità del mare, con 75 posti disponibili per giovani diplomati che vogliano cogliere una grande opportunità di acquisire conoscenze, competenze tecniche, avvicinarsi nel mondo del lavoro e trovare occupazione nella nautica da diporto e in altri settori strategici come logistica e turismo.

La Fondazione ISYL è un Istituto Tecnico Superiore affiancato nella costruzione dei percorsi di formazione da cinque cantieri navali, Azimut|Benetti Group, Cantieri Navali Codecasa, Overmarine Group, Perini Navi e Rossinavi, che si sono resi parte attiva nella preparazione tecnica specifica dei giovani per contribuire alla crescita del settore. Costituita nel 2015, la Fondazione ISYL nasce nel distretto di Viareggio, cuore della nautica toscana e mondiale, grazie ad un progetto di NAVIGO, società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica, con l’obiettivo di organizzare corsi di formazione altamente professionali per le future generazioni del settore. Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Toscana tramite il progetto Giovanisì, ISYL ha già attivato e portato a termine con successo numerosi corsi di formazione dedicati a futuri comandanti di superyacht, refitter, specialisti nella logistica del settore nautico e portuale, manager del turismo da diporto e della costa.

A settembre e ottobre, sono previsti alcuni Open Day ISYL virtuali, momenti dedicati ai ragazzi in cui saranno informati più nel dettaglio dal team organizzativo sulle caratteristiche ed opportunità dei corsi:

CORSO YA.S YACHTING SURVEYOR – Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci, con durata biennale, è dedicato a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 30 anni non compiuti, che aspirano a diventare surveyor, tecnici altamente qualificati in grado di ispezionare lo yacht ed i suoi impianti. Il surveyor sia di bordo che a terra è una figura professionale importante fin dal momento della costruzione dell’imbarcazione e per tutto il ciclo di vita dello yacht che si interfaccia sia con il cantiere, con ispettori di bandiera, enti di classificazione e registri navali oltre che comandanti e in alcuni casi armatori. Il corso prevede un totale di 1.200 ore di formazione in classe e 800 ore di stage, le domande possono essere presentate entro e non oltre martedì 13 ottobre 2020.

CORSO S.O.L.E. Sistemi Organizzativi Logistici Evoluti e nuovi poli merci sul territorio toscano, ha una durata biennale ed è organizzato in collaborazione con le Fondazioni ITS PRIME e VITA. Aperto a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 30 anni non compiuti che aspirano a diventare manager della logistica intermodale, tecnici altamente qualificati in grado di pianificare e programmare con competenza e professionalità sistemi logistici complessi nei diversi ambiti economici toscani. Il corso prevede un totale di 1.200 ore di formazione in classe e 800 ore di stage. Le domande possono essere presentate entro e non oltre sabato 17 ottobre 2020.

CORSO H.Y.L.T. Head of Hosting & Marketing in Yachting and Luxury Tourism organizzato in collaborazione con la Fondazione ITS TAB Turismo Arte Beni Culturali. Ha una durata biennale ed è dedicato a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 30 anni (non compiuti), che aspirano a diventare figure altamente qualificate per lo svolgimento delle attività di promozione turistica integrata e lo sviluppo di servizi di accoglienza nelle due aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del nostro Paese, turismo e nautica. Il corso prevede un totale di 1.040 ore di formazione in classe e 960 ore di stage, le domande possono essere presentate entro e non oltre martedì 5 ottobre 2020.

Le domande per tutti e tre i corsi dovranno essere presentate inderogabilmente alla Fondazione ISYL. I corsi prenderanno avvio entro il 30 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, visionare e scaricare i bandi e per le iscrizioni è possibile contattare l’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile I.S.Y.L. ITALIAN SUPERYACHT LIFE – segreteria@isyl.it telefono 0584 389731.

La Fondazione ISYL è costituita dai seguenti enti fondatori: Istituti tecnici superiori toscani, I.I.S. “Galilei – Artiglio” Viareggio – Capofila, I.I.S.S. “Buontalenti Cappellini Orlando” Livorno, ITIS “Leonardo da Vinci” Pisa, I.S. “E. Barsanti” Massa, I.S.I.S.R. Del Rosso G. Da Verrazzano Porto Santo Stefano, Consorzio Formetica Lucca, Confindustria Toscana Nord, Navigo S.c.a r.l. Viareggio, Umana s.p.a. Venezia, ISTI – CNR Roma, Provincia di Pisa, Provincia di Lucca, Fondazione Campus Studi del Mediterraneo Lucca. Fanno parte della fondazione anche Sophia soc. consortile arl Firenze, ISI Sandro Pertini Lucca, ISI Marconi Viareggio, Terminal Darsena Toscana, Interporto Toscano A. Vespucci, Toscana Formazione srl Grosseto, Compagnia portuale di Livorno soc. coop. Livorno, Studio Sgro Viareggio. L’ISYL è supportato dall’associazione di comandanti di Superyacht Italian Yacht Masters di Loano, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dal progetto Giovanisì della Regione Toscana. Direttore generale della Fondazione è l’Ammiraglio Cristiano Aliperta con lunga permanenza in incarichi di vertice all’IMO – International Maritime Organization, stimato compagno d’Accademia Navale del comandante Daniele Busetto, timoniere di Artemare Club.