Epifania, due giorni di iniziative in paese: la Befana arriva sui pattini e dona caramelle

La Befana come è tradizione tornerà a girare per i vicoli di Massa Marittima giovedì 5 gennaio grazie all’iniziativa del Terziere di Borgo “Arriva la Befana”.

Sarà possibile incontrare la simpatica nonnina alle 15.30 alla Chiesina di Borgo, alle 17 nel centro storico e alle 18 nel villaggio di Babbo Natale, dove farà visita anche a Babbo Natale. Dalle 10.30 alle 13 un incaricato del Terziere sarà a disposizione presso la sede, per ritirare dai genitori i doni che poi la Befana dovrà distribuire ai bambini.

La festa prosegue venerdì 6 gennaio, alle 15.30, in piazza Garibaldi, alla pista di pattinaggio, dove sarà possibile incontrare una Befana particolarmente sprint, che consegnerà ai bambini caramelle viaggiando sui pattini, grazie all’iniziativa “La Befana in piazza”, organizzata dalla Pro loco. Ad accogliere i bambini con le loro famiglie ci sarà anche “Gianna tutta panna”, una gelateria artigianale itinerante. A bordo di un’Ape Piaggio colorata Gianna realizzerà golosi pan cake e gelati caldi.

Il barrino e la pista di pattinaggio resteranno aperti il 6 e il 7 gennaio dalle 15.30 fino a dopo cena. E per il ciclo dei “Venerdì di piazza,” il 6 gennaio, a partire dalle 18.30, aperitivo in piazza Garibaldi in collaborazione con il ristorante “Era Ora”.

Sempre il 6 gennaio, al Museo della Miniera, alle 16.30 è in programma il laboratorio didattico per bambini “La Befana vien di notte…al Museo della Miniera”: dopo aver esplorato le gallerie alla scoperta del lavoro della Befana nella miniera, i bambini otterranno un premio. Il laboratorio è organizzato dalla cooperativa Zoe in collaborazione con La Casina di Babbo Natale. La prenotazione è obbligatoria al costo di 10 euro. Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906525, e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com.

Sabato 7 gennaio, alle 17, sarà presente in piazza anche il gruppo scout Agesci di Follonica, ospite del Comune di Massa Marittima. Gli scout guideranno i bambini in una serie di giochi sotto l’albero riproponendo alcune delle attività tipiche dei campi scout, in collaborazione con la pro loco. E dalle 18.30 al Barrino aperitivo degli esauriti (stanchi ma felici), un aperitivo finale con la partecipazione della Tito Blues Band.