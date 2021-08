Minacce, pedinamenti e schiaffi nei confronti dell’ex compagna: arrestato stalker

Sabato scorso, i Carabinieri della Stazione di Punta Ala hanno arrestato, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, un 50enne italiano per atti persecutori commessi nei confronti dell’ex compagna.

L’uomo, di Follonica, non nuovo a questo tipo di condotte vessatorie per le quali aveva già avuto problemi con la giustizia, continuava a non accettare la fine della relazione con la donna mettendo in atto azioni persecutorie sin dall’inizio dell’anno.

A placare la sua indole non era bastata l’emissione del divieto di avvicinamento alla vittima e infatti lo stesso aveva continuato a porre in essere altre condotte vessatorie, quali minacce, ingiurie e pedinamenti.

Gli approfondimenti e la ricostruzione dei fatti condotta dai militari, oltre ad accertare la veridicità dei racconti, hanno permesso di constatare che lo stesso, nelle ultime settimane, si era anche recato sul luogo di lavoro della vittima, schiaffeggiandola. L’uomo è stato quindi condotto dai Carabinieri nel carcere di Grosseto.