Controlli a tappeto dei Carabinieri, utilizzati anche i cani antidroga: due arresti

Nel movimentato fine settimana che ha vissuto la città di Follonica, i Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato una serie di controlli straordinari del territorio, dedicati in particolare ai luoghi maggiormente frequentati da gruppi e comitive.

Ciò non solo nell’ottica di verificare, ed evitare, il crearsi di assembramenti, ma anche con l’obiettivo di contrastare l’uso e lo spaccio di droga.

E’ per questo che, oltre ai normali assetti in auto e a piedi, i Carabinieri hanno messo in campo anche pattuglie provenienti dal Nucleo cinofili dei Carabinieri di stanza a Pisa.

Quasi 110 i veicoli e 150 le persone controllate, con particolare attenzione ai parchi pubblici ed alla stazione ferroviaria. Qui sono stati passati al setaccio alcuni edifici abbandonati, possibile luogo di rifugio e occultamento. Nel complesso, i controlli non hanno evidenziato criticità particolari.

Tuttavia, nel corso dell’attività i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato due giovani di origine marocchina, non residenti in provincia, su cui gravava una misura di custodia cautelare in carcere, per spaccio di stupefacenti, emessa dal Tribunale di Grosseto.

Erano stati i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Follonica a lavorare sui due, su cui erano stati raccolti una serie di elementi e contestati loro, da gennaio a dicembre 2020, circa 270 episodi di spaccio di cocaina, tutti avvenuti a Follonica.

L’attività di spaccio era iniziata a fine 2020, quando uno dei due era stato fermato: in quell’occasione il giovane, che aveva tentato di allontanarsi prima di essere bloccato, era stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina. Da lì i militari avevano sviluppato un’indagine articolata, grazie alla quale è stato possibile ricostruire la rete di rapporti, o meglio di clientela, intessuta dal ragazzo fermato, insieme al suo complice e connazionale, con moltissimi giovani residenti a Follonica o nei paesi limitrofi.