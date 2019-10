Trovato con hashish e Ketamina nei pressi della stazione: arrestato spacciatore

Nel corso di un’operazione antidroga nei pressi della stazione ferroviaria di Grosseto, la Compagnia della Guardia di Finanza del capoluogo maremmano ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio e per violenza un cittadino italiano perché trovato in possesso di diverse dosi di droga, fra cui 32 dosi di hashish e 44 involucri di Ketamina, droga sintetica estremamente dannosa per l’organismo umano, utilizzata anche per dopare i cavalli nelle corse clandestine.

Denunciata a piede libero, per minacce a pubblico ufficiale, oltraggio e favoreggiamento personale, anche la fidanzata dello spacciatore, per aver tentato di ostacolare le attività di polizia giudiziaria condotte dai militari. La donna, in evidente stato di alterazione, è stata sottoposta al Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) disposto dall’Autorità Giudiziaria, al fine di scongiurare ogni azione nociva per sé stessa nonché per i militari della Guardia di Finanza

Le due persone, entrambe italian e residenti nella provincia di Grosseto, sono stati fermati alla stazione ferroviaria grazie al fiuto dell’unità cinofila. Alla vista del cane Dankan, l’uomo si è dato velocemente alla fuga, gettando a terra gli involucri contenenti la droga e facendo inavvertitamente cadere il proprio cellulare.

Le immediate ricerche sul territorio, supportate dall’analisi del telefono dell’uomo, hanno permesso ai finanzieri di individuare l’abitazione dove lo spacciatore si era, intanto, nascosto.

La successiva perquisizione dell’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire anche altre dosi di marijuana.

La droga è stata sequestra. L’uomo è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.