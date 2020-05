Blitz della Polizia in un’abitazione: ritrovata cocaina, arrestato spacciatore

32,75 grammi di cocaina; una confezione, già aperta, di mannitolo, per un peso lordo complessivo di 35,9 grammi, utilizzabile come sostanza da taglio; una bilancina elettronica di precisione; frammenti di cellophane trasparente, con ritagli di forma circolare, utilizzati per la suddivisione in dosi della droga; 975 euro in contanti.

E’ questo il materiale ritrovato in casa di un dominicano di 28 anni, che abita a Grosseto, nel corso di una perquisizione degli agenti della Squadra Mobile.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e rinchiuso nel carcere di Grosseto.