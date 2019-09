Spaccia hashish, eroina e cocaina: scoperto e arrestato dai Carabinieri

Ieri sera, i Carabinieri della stazione di Braccagni hanno arrestato un cittadino marocchino, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un’operazione volto al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, i militari dell’Arma hanno individuato l’uomo nei pressi in località Versegge, zona nota per essere frequentata da spacciatori, e, dopo averlo perquisito, hanno ritrovato numerose dosi di hashish, eroina e cocaina, già pronte e confezionate per la vendita al dettaglio, materiali per la pesatura e un’ingente quantità di contanti, frutto dell’attività di spaccio.

Dopo l’arresto, il marocchino è stato condotto nel carcere di Grosseto a disposizione della Procura della Repubblica, mentre la droga, che qualora fosse stata vendutat avrebbe potuto fruttare un ingente guadagno, è stato sequestrata.

Il servizio svolto dai militari della stazione dei Carabinieri di Braccagni fa parte di una più ampia e complessa attività di contrasto messa sistematicamente in atto dall’Arma dei Carabinieri di Grosseto mediante il capillare controllo del territorio e l’incessante azione di prevenzione e di repressione del fenomeno dello spaccio di droga nelle zone maggiormente colpite dalla problematica, sia nel capoluogo maremmano, che nelle aree limitrofe e nelle frazioni, quale è quella di Braccagni.