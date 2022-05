Primo maggio, controlli a tappeto dei Carabinieri: arrestato spacciatore

Anche nel fine settimana del primo maggio, i Carabinieri della provincia di Grosseto hanno rinforzato i controlli su strada, come un riguardo particolare alle zone maggiormente frequentate dai primi flussi vacanzieri.

Come di consueto, le zone costiere sono state sorvegliate con attenzione, senza dimenticare le colline e i centri cittadini principali. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla Statale Aurelia, principale via di comunicazione, dove transitano, come prevedibile, anche persone dedite a commettere reati.

Il controllo nei centri cittadini, a volte teatro di spaccio e atti vandalici, ha permesso ai Carabinieri di Orbetello di fermare un giovane, che al termine del controllo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. I militari hanno proseguito l’operazione con una perquisizione domiciliare, dove sono stati trovati altri 60 grammi di cocaina, 150 di hashish, un po’di marijuana e materiale vario per il taglio e la cessione al dettaglio. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari, in attesa di udienza di convalida.

I controlli hanno complessivamente permesso di identificare circa 500 persone e fermare 300 veicoli. Diverse sono state le segnalazioni, alla prefettura di Grosseto, per persone trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti.