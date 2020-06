Nasconde cocaina in mezzo ai cespugli: scoperto dalla Polizia ed arrestato

Ha nascosto della cocaina in mezzo a dei cespugli, ma è stato sorpreso dalla Polizia ed arrestato dopo un breve inseguimento.

Lunedì sera, nell’ambito di un’operazione di contrasto allo spaccio di droga effettuata a Braccagni, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un individuo mentre arrivava alla guida di un’auto, che ha poi parcheggiato nei pressi della stazione ferroviaria in uno spiazzo rientrante dalla carreggiata, sterrato e poco visibile dalla via principale.

A quel punto, i poliziotti si sono appostati: la persona è scesa dal veicolo e si è chinata a terra per lasciare qualcosa a pochi metri di distanza dal cofano dell’auto, e più precisamente in mezzo a dei cespugli presenti lungo una rete in metallo, dove si trovava un pertugio di accesso ad un sentiero in mezzo alla vegetazione. La persona è poi tornata indietro ed è risalita sulla propria auto, per poi scendere nuovamente e ritornare sul luogo dove aveva lasciato qualcosa in mezzo ai cespugli, per poi intrufolarsi all’interno di un foro in una rete metallica per inoltrarsi nella vegetazione.

Proprio oltre il varco di accesso della rete, erano presente alcuni agenti della Squadra Mobile.

Una volta entrata nell’anfratto, la persona si è resa conto della presenza degli agenti ed ha tentato di fuggire, ritornando sui suoi passi in direzione della sua auto, ma è stato fermato; a quel punto ha fatto cadere a terra due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo netto di 272,35 grammi.

In relazione a quanto accertato, la persona è stata arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi rinchiusa nel carcere di Grosseto.