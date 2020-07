Spaccia cocaina in città: arrestato dalla Polizia, droga sequestrata

Ha spacciato cocaina per quasi due anni a Grosseto, ma, al termine di una minuziosa attività investigativa della Squadra Mobile, è stato individuato ed arrestato.

Il protagonista della vicenda è un uomo originario del Marocco, di 29 anni.

Ieri sera, in via Reno, a Grosseto, il nordafricano è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Tribunale del capoluogo maremmano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini condotte dalla Polizia hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in merito allo spaccio di cocaina da parte del marocchino dal 2018 ad ottobre nel 2019 a Grosseto.

Nel corso dell’operazione di ieri sono state sequestrate 10 dosi di cocaina, del peso complessivo di 5,94 grammi. Dopo l’arresto, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Grosseto.