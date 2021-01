Sorpreso dalla Polizia mentre spaccia cocaina: arrestato

E’ stato sorpreso dalla Polizia mentre stava vendendo una dose di cocaina ad un uomo ed è stato arrestato.

Il protagonista della vicenda, accaduta ieri pomeriggio, intorno alle 15, in via Matteotti, a Grosseto, è un marocchino di 45 anni.

Una volante della Polizia, impegnata in un’operazione di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di droga, ha notato l’uomo mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un grossetano di 46 anni.

A quel punto, gli agenti hanno fermato i due uomini e li hanno portati in Questura per accertamenti.

Lo spacciatore è risultato vivere in Italia senza fissa dimora, pregiudicato e già condannato per spaccio di stupefacenti, mentre il grossetano ha alle spalle numerosi precedenti per consumo personale di droga.

Dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria, il marocchino è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Grosseto, in attesa della convalida, mentre il grossetano è stato segnalato alla Prefettura in quanto assuntore di stupefacenti.