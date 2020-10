Spaccia cocaina e hashish in pieno centro: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Follonica hanno arrestato un 26 enne originario del Marocco per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto, messo in atto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Grosseto, è arrivato al termine di una prolungata indagine che ha visto i Carabinieri della Compagnia di Follonica impegnati in servizi di osservazione e pedinamento, grazie ai quali sono stati – dal 2017 ad oggi – ricostruiti circa 40 episodi di cessione di cocaina ed hashish a giovani della zona.

Si tratta infatti di episodi registrati esclusivamente nel centro cittadino, dove l’uomo si muoveva con disinvoltura e spregiudicatezza.