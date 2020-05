Entra in un alimentari, punta la pistola contro la proprietaria e compie una rapina: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pitigliano hanno arrestato un 20enne del luogo per rapina ai danni di un negozio di alimentari della zona.

Verso le 12.30, infatti, il ragazzo, con il volto nascosto da un foulard, occhiali da sole e guanti calzati, si è introdotto all’interno di un negozio di generi alimentari di Poggio Murella, frazione del comune di Manciano. Arrivato alla cassa, il giovane ha mostrato alla proprietaria un biglietto con scritto “Dammi tutti i soldi, zitta o ti ammazzo”, puntandole contro una pistola: la donna, spaventata, ha consegnato immediatamente l’incasso al ragazzo, che immediatamente si è dileguato, fuggendo per le campagne circostanti.

La proprietaria, appena si è ripresa dallo spavento, ha avvertito immediatamente il 112: sul posto si sono prontamente portati i militari della compagnia di Pitigliano, che hanno iniziato le ricerche e la raccolta di tutte le informazioni che potessero essere utili all’individuazione del ladro.

Grazie anche alla perfetta conoscenza del territorio, le attenzioni dei carabinieri si sono concentrate su un uomo residente in zona, con alle spalle dei precedenti per reati contro il patrimonio: ed è cosi che i militari della stazione di Saturnia e dell’Aliquota operativa, dopo un perquisizione domiciliare, sono riusciti a recuperare sia il denaro, restituito per intero alla proprietaria, che a ritrovare l’arma usata per la rapina, che il ragazzo aveva nascosto in un prato vicino ad un casolare.

L’uomo, residente proprio nella frazione di Poggio Murella, è stato cosi arrestato e portato nel carcere di Grosseto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.