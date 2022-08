Fermato per un controllo, deve scontare 4 anni e 7 mesi di carcere: arrestato dalla Polizia

Prosegue la capillare attività di monitoraggio e controllo del territorio, disposta dal Questore di Grosseto, per assicurare, attraverso una costante presenza delle pattuglie della Polizia di Stato, maggiore sicurezza nel capoluogo e nelle località del litorale maggiormente frequentate dai cittadini durante questi mesi estivi.

Anche grazie all’impiego degli equipaggi di rinforzo assegnati alla Questura per il periodo estivo, impegnati nell’esecuzione di posti di blocco sulle strade più trafficate, è stato arrestato un uomo di 60 anni destinatario di un provvedimento di custodia in carcere.

Nella mattina di lunedì 22 agosto, le pattuglie della Polizia, impegnate lungo la strada che porta a Marina di Grosseto, hanno fermato un veicolo con a bordo due uomini. Pur avendo entrambi i documenti in regola, dagli accertamenti è emerso che a carico di uno dei due pendeva un provvedimento di esecuzione di pena emesso dal Tribunale di Messina. L’uomo, infatti, era stato condannato in via definitiva a 4 anni e mesi 7 di reclusione per avere commesso il reato di estorsione aggravata in concorso con altre persone. Lo stesso, pertanto, è stato accompagnato negli uffici della Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento e successivamente, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Massa Marittima.

I controlli da parte dell’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico rientrano nella strategia posta in essere dalla Questura per garantire ai cittadini un’estate sicura e saranno ripetuti anche nei prossimi giorni.