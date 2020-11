Deve scontare un residuo di pena: arrestato in centro dalla Polizia

Doveva scontare ancora un anno e sei mesi di carcere, ma è stato scoperto dalla Polizia ed è stato arrestato.

Il protagonista della vicenda, accaduta ieri sera a Grosseto, è un uomo straniero.

L’uomo è stato fermato per un controllo in una via del centro dagli agenti della Squadra Volanti, impegnati in un controllo straordinario del territorio per garantire il rispetto delle normative anti-Covid.

Lo straniero era privo di documenti di identità, quindi è stato portato negli uffici della Questura per essere identificato.

Durante le fasi di identificazione, è emerso che a carico dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto per l’espiazione di un cumulo di pena pari ad un anno e 6 mesi di reclusione.

L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Grosseto.