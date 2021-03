Entra in un giardino di una casa per rubare: i vicini chiamano la Polizia, arrestato

Oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, le volanti della Questura hanno arrestato per tentato furto in flagranza di reato un uomo marocchino di circa 40 anni, con regolare permesso di soggiorno e precedenti per reati contro il patrimonio.

Intorno alle 12.50, Ia sala operativa della Questura ha ricevuto una telefonata da parte di una donna che segnalava di essere stata, a sua volta, avvertita da alcuni vicini, che, allarmati, le dicevano di fare attenzione e chiudersi in casa, avendo notato una sconosciuto introdursi nel giardino della sua villetta.

I poliziotti si sono avvicinati all’abitazione, situata nei pressi del centro storico di Grosseto, è hanno visto un uomo che si aggirava nella proprietà privata.

Mentre l’operatore del 113 manteneva attiva la conversazione con la donna e con alcune persone che avevano visto l’uomo introdursi nel giardino, i poliziotti, verificato che non vi fosse pericolo per gli abitanti, hanno fatto irruzione e hanno bloccato ogni via di fuga al ladro, che, resosi conto di essere ormai in trappola, ha cercato di nascondersi all’interno di una pertinenza dell’abitazione, dove veniva fermato.

L’uomo era ancora in possesso di arnesi da scasso e calzava guanti ricavati da alcuni calzini.