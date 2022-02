Violenza sessuale su un minorenne: arrestato dalla Polizia

Venerdì 11 febbraio, nell’ambito di attività investigative finalizzate a rintracciare persone colpite da provvedimenti giudiziari, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Grosseto hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Repubblica di Tivoli nei confronti di un cittadino italiano che era stato condannato, in via definitiva, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale su minore.

I fatti sono stati commessi nella provincia di Roma.