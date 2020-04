Scoperto dai Carabinieri, getta l’eroina a terra e prova a fuggire: minorenne arrestato

E’ stato bloccato dai Carabinieri mentre provava a fuggire dopo aver gettato della droga ed è stato arrestato.

Il protagonista della vicenda, accaduta domenica scorsa a Grosseto, è un minorenne egiziano.

Intorno alle 9.30, una pattuglia del Norm dei Carabinieri di Grosseto, impegnata in un’operazione volta alla repressione dello spaccio di droga, ha individuato il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine e sul quale erano già scattati appostamenti, nei pressi del centro del capoluogo maremmano.

I militari dell’Arma lo hanno seguito a distanza a bordo di un’auto; giunto in via Massimo D’Azeglio, il giovane ha notato la pattuglia dei Carabinieri ed ha gettato immediatamente a terra un plico in cellophane, poi è fuggito.

I Carabinieri sono riuscito a raggiungerlo e lo hanno bloccato, poi hanno recuperato il plico e hanno condotto il minorenne in caserma.

All’interno del cellophane è stato ritrovato un blocco unico di una sostanza bianco/giallastra, che è stata sottoposta immediatamente alle analisi del laboratorio sostanze stupefacenti del Comando provinciale dei Carabinieri e che è risultata essere eroina, per un totale di 55,34 grammi .

Il ragazzo è stato arrestato e, sentita l’Autorità Giudiziaria competente di Firenze, è stato disposto il suo accompagnamento nel centro di prima accoglienza di Roma in quanto minore non accompagnato.

Già lo scorso 4 marzo, il giovane era stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga: in quella circostanza, era stato fermato e controllato dai Carabinieri ed era stato trovato in possesso di 8 grammi complessivi di eroina, che aveva nascosto all’interno della propria bocca, già suddivisi 20 in dosi.