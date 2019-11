Fugge dopo la condanna ad oltre 4 anni di carcere: trovato e arrestato in Maremma

Avrebbe dovuto scontare una condanna di 4 anni e 6 mesi di carcere, ma si era reso latitante: ieri è stato scoperto dalla Squadra Mobile di Grosseto ed è stato arrestato.

Il protagonista della vicenda è un uomo di 56 anni di origine campana, condannato per violazioni della normativa sulle leggi finanziarie.

Ieri mattina, dopo aver accertato che l’uomo, gravato da un provvedimento restrittivo per l’esecuzione della pena, era solito soggiornare in provincia di Grosseto, gli agenti della Squadra Mobile hanno messo in atto una minuziosa attività investigativa che ha permesso di rintracciare il 56enne nel comune di Manciano.

L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Grosseto in relazione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli l’11 novembre scorso.