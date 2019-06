Tentano di forzare un portone: scoperti da un cittadino e arrestati

Ieri notte, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato due cittadini georgiani di 28 e 26 anni, per il reato di tentato furto in abitazione in concorso.

A seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato due individui aggirarsi con fare sospetto in via Puglie, una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile è immediatamente intervenuta sul posto.

I Carabinieri si sono appostati a debita distanza e hanno individuato i due uomini mentre si aggiravano nei pressi della porta d’ingresso di un condominio.

A quel punto, i militari hanno bloccato i due stranieri e li hanno perquisiti: i Carabinieri hanno trovato arnesi atti allo scasso e hanno accertato che i due avevano appena tentato di forzare il portone per introdursi all’interno del palazzo.

I due uomini sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia dei Carabinieri di Grosseto.

Questa mattina si è svolto in processo per direttissima: nei confronti dei due uomini è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Grosseto.