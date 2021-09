Nasconde la droga sotto il sedile dell’auto: scoperto dal cane Lion ed arrestato

Sulla scia dei controlli antidroga svolti negli ultimi periodi, i Carabinieri della Compagnia di Follonica hanno effettuato un’altra serie di operazioni per reprimere lo spaccio di stupefacenti nella zona.

Questa volta hanno avuto un collaboratore d’eccezione: il cane antidroga Lion, del Nucleo Carabinieri cinofili di Pisa San Rossore, richiesto per l’occorrenza, che ha preso parte alle attività insieme a due militari del Nucleo. E’ con queste premesse che, nel corso di un controllo ad un cittadino marocchino, residente a Gavorrano e già oggetto di attenzione da parte dei Carabinieri in precedenza, è stato fatto un approfondito controllo nell’abitazione e nelle sue pertinenze.

Nell’appartamento è stata trovata una cospicua somma di denaro: in tutto 7000 euro, trovati in casa e sulla persona controllata. L’uomo inoltre, hanno accertato i Carabinieri, aveva in uso tre vetture, di cui due in regola e su cui lo stesso interessato non ha avuto problemi a far effettuare la verifica, che come prevedibile ha dato esito negativo. Lo stesso non si può dire per una terza vettura, parcheggiata poco distante dall’abitazione, di cui i militari hanno rilevato la mancanza di copertura assicurativa.

Motivo per cui, dopo averla sequestrata, la vettura è stata portata in un’officina, dove è stato necessario forzare lo sportello, dato che il marocchino ha riferito di non trovare le chiavi. Aperta la vettura, Lion ha scovato, in un fondo sotto il sedile passeggero, ben sei panetti di hashish, confezionato con del cellophane. In tutto 600 grammi, sequestrati insieme ai contanti.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Stamattina l’arresto è stato convalidato in sede di udienza l’uomo è stato messo ai domiciliari.