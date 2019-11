Spaccio di cocaina ed eroina: arrestato dalla Guardia di Finanza in un bosco

In un bosco intorno a Braccagni, la Guardia di Finanza di Grosseto ha arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino marocchino trovato in possesso di 79 dosi di cocaina ed eroina per un totale di 76,2 grammi, nonché di un rotolo di banconote pari a 6.000 euro circa, ben oltre al limite antiriciclaggio previsto per i movimenti di denaro contante pari o superiore a 1.000 euro.

L’uomo, pregiudicato, risultato clandestino in Italia e con decreto di espulsione in atto, ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai finanzieri del Nucleo mobile della Compagnia di Grosseto e, quindi, perquisito.

La droga ed il denaro sono stati posti sequestrati, mentre l’uomo è stato condotto in carcere e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.