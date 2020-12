Tenta di rubare in due ristoranti: inseguito dal proprietario, poi arrestato dai Carabinieri

Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato.

L’uomo, di origini albanesi, nel giro di poche ore aveva tentato un furto in due diversi ristoranti della zona di Follonica, dove aveva fatto accesso dopo aver forzato le porte grazie ad un attrezzo multiuso.

Sorpreso però da uno dei due titolari, è stato inseguito per diversi metri fino all’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri, che lo ha bloccato, recuperando successivamente l’arnese utilizzato per lo scasso grazie anche alla collaborazione della Polizia Municipale.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Massa Marittima, non prima di vedersi notificato anche un verbale per violazione alle disposizioni in materia di covid.