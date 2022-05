Rubano attrezzi da lavoro da un’auto aziendale: arrestati dai Carabinieri

Attività intensa nei giorni scorsi messa in atto dai Carabinieri della Compagnia di Grosseto, che ha portato, nell’ultima settimana, a diversi risultati su tutto il territorio.

La finalità principale, oltre a garantire la prevenzione, è stata quella di avere il polso della situazione attuale, alla luce dei primi arrivi estivi, seppure si tratti al momento di brevi soggiorni, e di come questi influiscano sulla sicurezza in genere. Oltre, quindi, alla fascia costiera che va da Alberese a Punta Ala, i Carabinieri hanno aumentato i controlli nella zona collinare fino a Cinigiano, identificando oltre 350 persone e 200 veicoli.

Nel corso di questi controlli, due giovani sono stati fermati dopo aver rubato da una vettura. I fatti sono accaduti stanotte, verso le due, quando l’autoradio del Nucleo radiomobile di Grosseto ha notato, nel transitare lungo via Senese, due uomini che percorrevano a piedi quella strada, con al seguito diversi borsoni che trasportavano a fatica. Data la stranezza della scena e le circostanze di tempo, i militari hanno fermato i due per identificarli. Nel contempo si è avvicinato un uomo, il quale ha riferito ai Carabinieri che probabilmente i due avevano commesso un furto sulla sua auto. Si trattava, come spiegato dall’uomo, di una vettura aziendale che lui usava per lavoro e dove all’interno erano custoditi numerosi, e molto costosi, attrezzi da lavoro. Aperti i borsoni dei due, sono spuntati fuori proprio gli attrezzi di cui l’uomo lamentava il furto. Il tutto è stato quindi immediatamente riconosciuto e restituito al proprietario, mentre per i due è scattato l’arresto in flagranza per furto.

A Grosseto è stato inoltre fermato un giovane di 19 anni, trovato in stato di ebrezza alla guida di un’auto e senza aver mai conseguito la patente di guida. Analogamente, a Punta Ala, i militari del posto hanno sorpreso un 46enne alla guida di auto, senza patente perché revocata dal 2013. All’uomo sono state contestate violazioni per oltre 5mila euro.

Non è stata trascurata la zona della collina, dove i militari grossetani hanno denunciato un uomo per evasione: la persona, in regime di arresti domiciliari, aveva tuttavia deciso di andare prima a sbrigare alcune cose in banca,e poi a prendere qualcosa al bar. Movimenti che sono stati notati e refertati dai Carabinieri che lo hanno , per queste condotte, denunciato.

Infine, un giovane di 28 anni, controllato alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di marijuana. Oltre alla contestazione quale assuntore di stupefacenti, è stata anche ritirata la patente come previsto dalla normativa.