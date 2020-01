Omicidio di via della Pace: in carcere l’uomo rimasto ferito

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Grosseto hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo maremmano, nei confronti del cittadino senegalese di 40 anni che era rimasto ferito in via della Pace a Grosseto il 23 dicembre scorso, in occasione dell’omicidio di un aItro cittadino senegalese di 33 anni.

Il provvedimento è stato emesso in quanto, allo stato delle indagini, sono emersi, a carico dell’arrestato, gravi indizi di colpevolezza in merito alla rapina di cocaina effettuata ai danni dell’autore dell’omicidio.

La persona arrestata è stata rinchiusa nel carcere di Grosseto dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Siena.