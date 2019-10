Espulso dall’Italia, rientra dopo aver preso il cognome della moglie: fermato in città

Era stato espulso dall’Italia nel gennaio dell’anno scorso con accompagnamento coatto alla frontiera, ma è rientrato in Italia, ma è stato scoperto ed è stato arrestato a Grosseto .

Il protagonista della vicenda è un uomo albanese di 40 anni.

Martedì scorso, attraverso un’attività investigativa, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Grosseto hanno ricevuto la notizia che l’uomo si trovava in città.

Grazie ad un mirato controllo del territorio e un’articolata attività investigativa, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare l’uomo in viale Uranio, intorno alle alle 17.30.

Il 40enne era riuscito a rientrare regolarmente in Italia poiché aveva preso il cognome della moglie (pratica facilmente possibile in Albania) e, con i nuovi documenti, risultava sconosciuto alla frontiera. Tuttavia non è sfuggito ai rilievi foto segnaletici che lo hanno identificato senza ombra di dubbio.

Mercoledì scorso è stato convalidato l’arresto e l’uomo è stato processato con rito direttissimo, nel quale è stata disposta la scarcerazione e gli è stato intimato di lasciare il territorio dello stato entro 7 giorni.