Coltiva marijuana nel bosco: arrestato un uomo, sequestrate 44 piante

Con alcuni appostamenti, i Carabinieri della Tenenza di Massa Marittima sono riusciti ad individuare una coltivazione illegale di marijuana all’interno di una fitta boscaglia alle spalle del paese.

A seguito di alcune segnalazioni di movimenti sospetti in quella zona, i militari dell’Arma hanno effettuato dei sopralluoghi, individuando la piantagione ben allestita, con un impianto di irrigazione che consentiva autosufficienza, tant’è che hanno dovuto attendere per cogliere sul fatto il coltivatore, un uomo incensurato di 45 anni del luogo, fino a quel momento ignoto alle forze dell’ordine, recatosi sul posto per ricaricare l’impianto.

A seguito di una perquisizione, sono state sequestrate complessivamente 44 piante di varie dimensioni, molte di queste prossime alla raccolta, mentre altre più piccole sono state ritrovate all’interno dell’abitazione privata, oltre a circa 200 grammi di marijuana essiccata, più di 500 semi e materiale per la lavorazione.

L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Grosseto.