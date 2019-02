Due clandestini fermati dalla Polizia: uno era ricercato per spaccio di droga

Ieri pomeriggio, gli agenti delle Volanti di Grosseto, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine Toscana di Firenze, hanno fermato, nei pressi di via de’ Barberi, due cittadini marocchini, privi di documenti e senza fissa dimora.

Al termine dei controlli effettuati in Questura, uno dei due è risultato avere a carico una cattura per esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip di Siena per il reato di spaccio di stupefacenti; l’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti per reati in materia di immigrazione, spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, nonché sottoposto alla misura del divieto di dimora in un comune della provincia di Pisa, è stato pertanto rinchiuso nel carcere di Grosseto, in esecuzione dell’ordine di cattura.

L’altro cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per spaccio di stupefacenti, è stato denunciato per violazione delle normative sull’immigrazione ed accompagnato all’Ufficio immigrazione per le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.