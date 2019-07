Torna in paese nonostante fosse stato espulso dall’Italia: scoperto mentre si aggira per il corso

Questa mattina, nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, i Carabinieri di Castiglione della Pescaia hanno arrestato un uomo.

Si tratta di un cittadino albanese, pregiudicato, responsabile di violazione delle norme sull’immigrazione.

Durante una perlustrazione, i militari dell’Arma hanno notato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto in corso della Libertà. Al termine degli accertamenti effettuati mediante le procedure di identificazione, i Carabinieri hanno appurato che l’uomo era già stato espulso e rimpatriato in Albania nel 2017. Essendosi reintrodotto illegalmente nel territorio italiano, l’albanese è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Grosseto, in attesa del processo per direttissima.